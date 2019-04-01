Путин утвердил ратификацию протокола с Казахстаном по поставкам нефти

Москва, 1 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола к соглашению с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Документ был подписан сторонами в октябре прошлого года в российской столице. Согласно протоколу, компетентные органы двух сторон должны определить список нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из России в Казахстан. Речь также идет об аналогичном списке, но уже касающемся экспорта из Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС путем заключения протокола между ними.

Перечни будут утверждены компетентными органами двух стран до составления индикативного баланса добычи, потребления, экспорта, импорта и поставки нефти и нефтепродуктов.

Как отмечал Кабмин РФ, такое согласование поставок может способствовать упрощению процедуры регулирования рынка нефти и нефтепродуктов между двумя странами, а также снятию ряда ограничений по их поставкам для российских компаний.

Ранее стало известно о том, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию 3 апреля, в его планах провести переговоры с российским лидером.

Повестка дня встречи глав Казахстана и России содержит вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальную региональную и международную повестку. По результатам визита планируется подписание пакета двусторонних документов.