Два человека погибли под рухнувшим фасадом дома в Саранске

Саранск, 1 апреля. Фасад трехэтажного дома обрушился в Саранске. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Управления МЧС по республике Мордовия.

«1 апреля в 16 часов в городе Саранск, ул. 1-я Промышленная, д.21, произошло обрушение здания на площади 100 кв.м. Пострадало 3 человека», — говорится в сообщении.

Как рассказал Федеральному агентству новостей информированный источник, одного человека спасли, двое погибли. ЧП произошло в пятом часу дня на территории промзоны, в доме №21 по улице 1-я Промышленная.

Собеседник ФАН подчеркнул, что обрушившееся строение было неэксплуатируемым кирпичным зданием с бетонными перекрытиями. Вероятнее всего, пострадавшие были рабочими, которые занимались разбором металлоконструкции на лом, когда произошло обрушение. Под завалами оказались 2 человека, еще один находился в кабине автовышки. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, которые разбирают завалы.

Согласно предварительной информации, причиной обрушения здания стало нарушение технологии и правил безопасности работ при сносе.



Это уже не первый подобный инцидент за последние несколько дней. В субботу произошло обрушение здания в Саратове. Жильцов дома незамедлительно эвакуировали, информации о пострадавших, к счастью, не поступало. Сотрудники СУ СК проводят доследственную проверку, на место ЧП выезжал глава Саратова Михаил Исаев, который дал поручение выяснить все обстоятельства и причины случившегося.



