НАТО потратит 260 млн долларов на создание военной инфраструктуры США в Польше

Москва, 1 апреля. Страны-члены НАТО вложат 260 миллионов долларов в строительство военной инфраструктуры для американских войск в Польше, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи глав МИД военно-политического блока в Вашингтоне 3-4 апреля.

«Страны НАТО договорились о крупнейшей инвестиции в размере более 260 миллионов долларов для строительства военной инфраструктуры для сил США в центральной части Польши», — отметил представитель альянса.

По его словам, средства пойдут на строительство военных объектов для складирования и ремонта военной техники. Столтенберг отметил, что это позволит повысить боеготовность НАТО, поскольку не придется перебрасывать военную технику. Он добавил, что в рамках проекта будут обновлять такие объекты военно-транспортной инфраструктуры как порты, для приема транспорта альянса и переброски сил НАТО по европейской территории.

Напомним, главы МИД стран-членов НАТО встретятся в Вашингтоне 3-4 апреля. По словам Столтенберга, на переговорах планируется обсудить вопрос о проведении учений с Грузией. Кроме того, как сообщила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчинсон, министры обсудят расширение присутствия Североатлантического альянса в Черном море.