В России разработали нацстандарт охраны школ и вузов

Российские эксперты завершили разработку стандартных правил по обеспечению охраны и безопасности образовательных организаций, и скоро эти документы будут рассмотрены в Росстандарте. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Национальные стандарты о требованиях к охране учреждений образования написаны в России впервые. Авторы и инициаторы нововведений рассказали ФАН, станут ли правила обязательными для всех детсадов, школ и вузов, а главное, помогут ли они предотвратить трагедии, подобные той, что произошла в Керчи в октябре прошлого года.

В России свыше 100 тысяч образовательных организаций. Если посчитать всех воспитанников, учеников и студентов, прибавить к ним воспитателей, педагогов и других работников этой сферы, получится внушительная цифра — 39 миллионов человек, или больше четверти населения страны.

Постановлением правительства РФ образовательные организации подлежат обязательной антитеррористической защищенности. При этом, как отмечают разработчики национальных стандартов по обеспечению безопасности, более половины таких учреждений охраняются из рук вон плохо. На сегодняшний день в России отсутствуют единые, пусть даже элементарные требования как к организациям, которые оказывают подобные услуги, так и к порядку их оказания.

Исправить эту ситуацию призваны нацстандарты. В представленных проектах содержатся основные требования к организации, которая претендует на охрану образовательного объекта, и к качеству самой охраны, включая порядок пропускного и внутриобъектового режимов, а также содержание регламентированных документов.

При разработке нацстандартов авторы опирались на зарубежный и отечественный опыт, в частности на положения внутренних стандартов Ассоциации предприятий безопасности «Школа без опасности» (Москва). Эта ассоциация обеспечивает охрану практически всех объектов среднего и дошкольного образования столицы.

Несколько лет назад в частной охранной отрасли уже разработали профессиональный стандарт, то есть единые правила для всех фирм, обеспечивающих безопасность в школах и других образовательных структурах. В декабре 2015 года стандарт был утвержден Минтрудом. В Москве решениями министра образования Исаака Калины и общего собрания членов «Школы без опасности» стандарт стал обязательным.

«Работники охраны 5618 круглосуточных постов действуют по нашему стандарту и обучаются, — рассказал ФАН заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности, президент «Школы без опасности» Сергей Саминский. — Охранник обучается всегда. У него 9 часов лекций и вебинаров по Интернету, в выходные дни преподаватели ассоциации читают лекции, показывают фильмы. Потом проходит тестирование и ежесменная тренировка. Она продолжается столько, сколько охранник работает в охранном предприятии на образовательной организации».

Тренировка охранника — практическая. Саминский рассказал, что существует приблизительный «портрет» людей, склонных к совершению убийства школьников и учителей, с этой ориентировкой сотрудники работают каждый день.

«Они имеют определенные черты, часто одеты в полувоенную одежду, имеют большой рюкзак, — говорит Саминский. — И всегда подозрительны опоздавшие ученики. Мы изучили 400 таких террористических и экстремистских актов по всему миру. Среди виновников трагедии не было ни одного человека, кто пришел бы, условно говоря, в 7 утра. Это всегда опоздавшие, которые пришли к первой-второй паре. И поэтому есть обязательная инструкция для сотрудников: все опоздавшие досматриваются внимательнейшим образом, с ручным металлодетектором».

За четыре года действия такого обязательного охранного стандарта в московских школах сократились кражи.

«Увеличилось количество вызовов кнопкой тревожного реагирования сотрудников Росгвардии, — говорит Саминский. — Раньше охранник сомневался, а теперь он при любой непонятной ситуации нажимает кнопку, и дальше совместно с нарядом разбирается: было ли правонарушение или не было. В месяц около 20-25 человек передаются в правоохранительные органы: это ночные «посетители», пьяные, те, кто попытался что-то украсть или напасть на учителя».

В Москве стоимость одного круглосуточного охранного поста составляет 119 тысяч рублей. Однако, отмечают эксперты, во многих регионах финансирование безопасности и охраны детсадов, школ, вузов осуществляется по остаточному принципу.

Максимальная цена контракта на охрану образовательного учреждения порой составляет 40 тысяч рублей. Сергей Саминский называет подобный подход преступным.

«По этой цене невозможно иногда даже выплатить минимальную зарплату по региону и все налоги», — убежден эксперт.

Этой точки зрения придерживается и депутат Госдумы, член парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Как показывает время, безопасности много не бывает, — говорит депутат. — Какой-то минимум мы должны обеспечить. Сегодня мы работаем над этим вопросом, проводим ряд заседаний с экспертами, чтобы объединить все позиции и мнения, выработать единый подход, чтобы минимизировать коррупционные составляющие».

Для этого, по мнению Выборного, необходимо принять определенные нормативные правовые акты на федеральном уровне.

«Возможно, это коснется закона о госзакупках, — отметил парламентарий. — Нужно подумать и с точки зрения постановлений на уровне правительства РФ, чтобы при организации проведения конкурсов был какой-то минимум, ниже которого опускаться нельзя. Ведь если карандаш стоит 3 рубля, мы не можем выставлять его на конкурс за 5 копеек. Такое занижение цен говорит о том, что в тендерах участвуют недобросовестные организации, которые не имеют опыта, квалификации, соответствующих лицензий».

Профессионалам с такими компаниями конкурировать тяжело, ведь у тех нет затрат на обучение, подготовку, отметил депутат. А это сказывается на качестве обеспечения безопасности объекта, когда вместо охранника там сидит случайный человек.

В апреле, после прохождения необходимых регламентных процедур, национальные стандарты по обеспечению безопасности образовательных организаций и оказанию охранных услуг на этих объектах будут опубликованы на сайте Росстандарта и в отраслевых СМИ для широкого общественного обсуждения, сообщил заместитель председателя Технического комитета по стандартизации «Охранная деятельность» (ТК 208), директор научно-исследовательского центра «Безопасность» Олег Климочкин.

«Мы надеемся, что и профессиональные сообщества подключатся, чтобы высказать соответствующие замечания и предложения, — все, что может так или иначе повлиять на качество разрабатываемых документов. Если эти стандарты будут утверждены, то это будет означать как минимум, что охранная отрасль выходит на более высокий уровень своего профессионального мастерства. И что уполномоченные исполнительные органы в сфере образования и руководство самих образовательных организаций смогут учитывать эти стандарты и применять их в повседневной деятельности», — пояснил Анатолий Выборный.

На этом эксперты останавливаться не собираются.

«Мы системно определили обязанности работников и обучили их. Определили требования к охранному предприятию. Государство определило постановлением требования по антитеррористической защищенности и обеспечению образовательных организаций техническими средствами охраны. Дело осталось за малым — внедрить эти стандарты и выделить деньги, чтобы они заработали», — резюмировал Сергей Саминский.

Разработчик нацстандартов отмечают, что финансовый вопрос должен решаться на федеральном уровне, ведь бюджеты субъектов самостоятельно справиться с ним не смогут. В комитете Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности готовят обращение в адрес правительства РФ. В ТПП надеются, что диалог на столь высоком уровне приведет к положительному результату и поможет свести к минимуму трагические происшествия в школах и вузах России.