Доказательства военной агрессии ВСУ в Донбассе показали на выставке в Луганске

Луганск, 1 апреля. Выставка доказательств военной агрессии ВСУ в Донбассе, собранных силовыми структурами Луганской народной республики, открылась в центре Луганска, в сквере Героев Великой Отечественной войны, 29 марта.

На выставке представлены сотни фрагментов боеприпасов, оружие, фрагменты ракет «Точка-У» и боеприпасов, выпущенных из реактивной системы залпового огня «Ураган», сбитые над территорией республики беспилотные летательные аппараты ВСУ, а также архивные фотографии.

Перед открытием выставки в сквере состоялся митинг-реквием, в котором приняли участие руководители и жители республики. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку «Жертвам авиаудара 2 июня 2014 года».

«Сегодня нашу историю пытаются переписать на свой лад [представители украинской стороны], пытаются изменить истину до неузнаваемости, вывернуть наизнанку все факты. Мы, жители Донбасса, должны сделать все возможное, для того чтобы сохранить свидетельства кровавых военных преступлений, которые были принесены на нашу землю олигархами, рвущимися к власти и деньгам», — отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Заместитель министра иностранных дел ЛНР, председатель специальной комиссии при главе республики по сбору и фиксации военных преступлений военно-политического режима Украины против населения ЛНР Анна Сорока отметила, что выставка стала «свидетельством преступлений, совершенных против против населения Донбасса».

«Мы видим воочию осколки, ракеты, мины, мы видим те страшные фотографии, которые являются доказательством вины [украинского] режима», — заявила она.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко отметил, что преступления против человечности, совершенные киевскими силовиками, не имеют срока давности.

«В отношении украинских военных преступников возбуждены уголовные дела, все они будут привлечены к ответственности. Мы их знаем пофамильно и в лицо. Преступники ВСУ, запятнавшие свой мундир и совесть кровью мирных граждан Донбасса, понесут заслуженное наказание», — заверил Марочко.

Общественная организация «Мемориал» представила на выставке экспозицию фотоснимков, сделанных летом 2014 года. Один из ее участников Сергей Белов отметил, что люди, устроившие этот ужас и пролившие столько крови на мирных землях Донбасса, должны понести наказание.