СМИ рассказали о подготовке Сочи к первому саммиту Россия-Африка

Аддис-Абеба, 1 апреля. Сочи является идеальным местом для проведения первого саммита Россия-Африка, пишет African Daily Voice.

Как отмечают журналисты, несмотря на то, что саммит пройдет в октябре, подготовка к грандиозному мероприятию уже началась. Участие в международной встрече примут главы африканских государств и правительств, а также около 3000 бизнесменов с этого континента.

У города есть богатый опыт проведения международных встреч. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на первом совещании по проведению саммита Россия-Африка отметил, что Сочи неоднократно доказывал свою полную приверженность проведению крупных международных мероприятий. Здесь проходили встречи по Сирии, а также зимняя Олимпиада в 2014 году.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить функционирование всей городской инфраструктуры [в Сочи] и поддерживать атмосферу гостеприимства и высокий уровень обслуживания, который Россия неоднократно демонстрировала, принимая гостей со всего мира», — приводят его слова африканские журналисты.

Напомним, идея проведения российско-африканского саммита в Сочи была выдвинута президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Йоханнесбурге в июле 2018 года.

Ранее стало известно, что президент Анголы Жоао Лоуренсо 1 апреля прилетит в Россию с официальным визитом, который продлится четыре дня.