Киев заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам

Киев, 1 апреля. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ заподозрило кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в нарушении одного из основополагающих положений организации. Об этом в понедельник пишет ТАСС со ссылкой на предварительный доклад миссии международных наблюдателей.

«Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года», — говорится в документе.

Напомним, что по итогам подсчета 70,03% бюллетеней Владимир Зеленский набрал 30,45% голосов, Петр Порошенко — 16,19%, а Юлия Тимошенко — 13,15%. Центризбирком уже назначил на 21 апреля второй тур выборов. Выборы президента прошли на Украине 31 марта. В МВД поступило более 2,1 тыс. жалоб на нарушения избирательного процесса, возбуждено 39 уголовных дел.

Примечательно, что в выборах не участвовали около 11 млн украинских избирателей. Речь идет об украинцах, находящихся в России, где не было открыто ни одного избирательного участка, и проживающих в Донбассе. Кроме того, на эти выборы не были допущены российские наблюдатели, которые не смогли проследить за чистотой избирательного процесса.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поздравлять кого-то из кандидатов с победой на выборах было бы неправильно, однако Кремль внимательно следит за заявлениями участников президентской гонки.