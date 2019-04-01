США «перетасовали» боевиков ИГ для новых ударов по Сирии

Громкие заявления руководства США о «победе» над террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на востоке Сирии — не более чем попытка прикрыть неприглядную реальность: США лишь «ликвидируют активы» и намерены использовать уцелевших боевиков в новых войнах, утверждает аналитик Neo Eastern Outlook Тони Карталуччи. Почему на Западе не верят в «упорную борьбу США с «Исламским государством», читайте в материале Федерального агентства новостей.

Ликвидация неудобных активов

Заявления Пентагона о «решающей роли международной коалиции в борьбе с ИГИЛ»1 могут обмануть лишь тех, кто совершенно не знаком с ситуацией в Сирии, подчеркивает колумнист Neo. К тому моменту, когда коалиция и курдские силы зажали исламистов в их «последней крепости» в Аль-Багузе, сирийские силы при поддержке своих российских и иранских союзников очистили от ИГ1 всю остальную Сирию — и именно американская коалиция не позволила САА продолжить преследование террористов на левобережье Евфрата.

«На самом деле США занимались просто ликвидацией активов, которые они укрывали, защищали, вооружали и финансировали на протяжении восьмилетней прокси-войны — до тех пор, пока это было политически оправдано», — утверждает автор.

Чего стоят громкие заявления президента США Дональда Трампа, показывает тот факт, что иракские ополченцы «Хашд аш-Шааби» разместили дополнительные силы на границе с Сирией — Багдад не сомневается в том, что США постараются просто «перетасовать» освободившиеся активы, разместив бегущих из Багуза боевиков в провинции Анбар, где Пентагон сохраняет значительные силы, пишет журналист. Еще на начальном этапе штурма в Багузе, который превратили в «мусоросжигатель» для всех «списанных с баланса» сторонников ИГ, стало известно, что не менее 1000 боевиков удалось под носом у курдских сил улизнуть через границу Сирии. При этом США используют наличие террористов ИГ в Ираке как повод для сохранения своего контингента в стране, в то время как Багдад уже давно деликатно указывает Пентагону на выход.

Террористические активы США

Следует отметить, что «перетасовка» террористических активов США происходит и в Сирии, где продолжает существовать незаконно созданная военная база США «Ат-Танф». Эта территория закрыта для сирийской армии, и при этом именно 55-километровая «зона безопасности» вокруг «Ат-Танфа» является центром активности ИГ на западе Сирии с 2017 года. «Зона 55к» имеет чрезвычайно удачное стратегическое расположение — блокируя одну из основных автомагистралей, соединяющих Иран, южный Ирак и южную Сирию, зона «Ат-Танфа» обеспечивает террористам доступ ко всей южной Сирии — от провинции Эс-Сувейда, где боевики ИГ были недавно уничтожены на плато Ас-Сафа, до пустынь Дейр-эз-Зора, где боевики продолжают тревожить сирийские и курдские силы. Именно в этих районах контроля САА чаще всего фиксируются нападения террористов.

Ситуацию на юге провинции Хомс, где расположена база «Ат-Танф», существенно осложняет присутствие лагеря беженцев «Эр-Рукбан», где более 45 тысяч человек проживает в условиях гуманитарной катастрофы под властью боевиков из поддерживаемых США группировок «умеренной оппозиции», в первую очередь — из «Джейш Магавир ат-Тауры». Террористические группировки используют лагерь беженцев в качестве источника доходов, новых боевиков и секс-рабов, а среди беженцев и в тренировочных лагерях боевиков (например, группировки «Кувват Шахид Ахмад аль-Абду») скрываются собранные по пустыне уцелевшие боевики «Исламского государства».

«Нюрнбергский процесс» для США

То, что мировые СМИ начинают признавать деструктивную роль Соединенных Штатов, неудивительно, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов — преступления, которые были совершены различными администрациями в Вашингтоне, просто невозможно игнорировать.

«Данные заявления достаточно полно отражают все, что происходило в Сирии с того момента, когда США появились на сирийском театре боевых действий. Было понятно, что рано или поздно все это вскроется — стоит напомнить, что не так давно даже журналист «Би-Би-Си» признал, что «химические атаки» Дамаска в Сирии были постановками, фейками», — напомнил Коновалов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Рано или поздно должен состояться суд, международный трибунал, который даст оценку всем деяниям, совершенным в САР различными администрациями США на протяжении долгих лет.

«Здесь критика говорит о фактах, достаточных для того, чтобы привлечь Соединенные Штаты к суду, создать отдельный трибунал — как были трибуналы по Югославии, по Руанде. По Сирии нужен такой же, и судить на нем нужно единственную страну — Соединенные Штаты», — объявил директор Центра стратегической конъюнктуры.

Однако на данный момент говорить об этом рано, признал Иван Коновалов — Соединенные Штаты сплотили вокруг себя огромное количество сообщников, которые участвуют в разграблении других стран, поддерживая США во всем, чтобы самим не попасть под удар.

«Мы с вами видим, что Соединенные Штаты силой или деньгами принуждают — я бы даже не сказал «партнеров» — принуждают сообщников по НАТО поддерживать их. К сожалению, США завербовали огромное количество сообщников в ООН, которые смотрят сквозь пальцы на то, что творит Вашингтон. Поэтому я пессимистически смотрю на возможность такого трибунала — опять им все сойдет с рук, — признал эксперт ФАН. — Однако рано или поздно количество переходит в качество. Штаты уже совершили огромное количество преступлений — их счет ведется со времен после Второй мировой войны — это войны, перевороты, свержения правительств, поддержка террористических организаций, этот список можно продолжать до бесконечности. Я все-таки надеюсь, что рано или поздно этот счет будет Соединенным Штатам предъявлен».

1 Организация запрещена на территории РФ.