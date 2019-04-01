Замглавы МИД РФ провел переговоры с президентом Туниса

Москва, 1 апреля. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел встречу с президентом Туниса Беджи Каидом Эс-Себси.

О переговорах замглавы МИД РФ и тунисского лидера сообщили в пресс-службе МИД РФ. Уточняется, что встреча прошла 31 марта. Богданов передал Эс-Себси приветственное послание президента РФ Владимира Путина участникам общеарабской встречи на высшем уровне.

Эс-Себси в качестве председателя 30-го саммита Лиги арабских государств поблагодарил за это послание и заявил, что арабские страны и народы очень высоко ценят и искренне уважают Россию и ее внешнюю политику.

Еще одним участником переговоров стал министр иностранных дел Туниса Хмаис Жинауи. Стороны обсудили актуальные задачи наращивания отношений России и Туниса. Кроме того, были затронуты и вопросы повестки дня саммита ЛАГ в Тунисе в контексте подготовки российско-арабского форума сотрудничества на уровне министров иностранных дел.