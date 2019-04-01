Богданов обсудил урегулирование кризиса в Ливии со спецпредставителем генсека ООН

Москва, 1 апреля. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел переговоры со спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гассаном Саляме. Об этом сообщили в МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, встреча прошла накануне на полях саммита Лиги арабских государств в Тунисе.

В ходе беседы стороны обсудили вопрос урегулирования кризиса в Ливии с акцентом на усилия ООН по налаживанию устойчивого инклюзивного переговорного процесса, который нацелен на обеспечение единства, суверенитета страны и ее территориальной целостности. В МИД РФ подчеркнули, что достичь этого представляется возможным через создание на консенсусной основе единых эффективных государственных органов управления.

Стоит отметить, что эта встреча в Тунисе была для Богданова далеко не единственной. Заместитель главы МИД РФ также провел переговоры с премьер-министром правительства Ливии Фаизом Сарраджем. Богданов в ходе разговора поддержал идею созыва национальной конференции, в которой примут участие делегаты от всех ливийских политических сил и регионов, в рамках реализации разработанного специальным представителем генерального секретаря ООН по Ливии «Плана действий».

Также участники встречи обсудили перспективы восстановления российско-ливийского сотрудничества в различных областях.

Напомним, Ливия в настоящее время находится в состоянии двоевластия. За руководство государством борются признанное ООН так называемое «Правительство национального единства» и Палата представителей, которую признает большинство арабских стран. Ситуации в Ливии обострилась в результате операции НАТО, проведенной в 2011 году.

Как подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Высшего госсовета Ливии Халедом аль-Мишри, конфликт в африканской стране должен быть урегулирован ее жителями путем общенационального инклюзивного диалога.