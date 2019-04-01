Грузия и Украина примут участие в учениях НАТО в Черном море

Москва, 1 апреля. НАТО в ближайшее время проведет учения в Черном море с участием кораблей Украины и Грузии, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг рассказал о планах НАТО на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД альянса, которая пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.

Генеральный секретарь альянса напомнил, что в настоящее время корабли НАТО находятся на Украине и в Грузии и примут участие в учениях Sea Shield («Морской щит»).

Представитель альянса добавил, что на встрече министров иностранных дел НАТО будет обсуждаться вопрос о проведении учений с Грузией.

«Я ожидаю, что министры (иностранных дел НАТО на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля) договорятся о новых учениях с грузинскими силами, в частности по подготовке ее морских сил и береговой охраны. Мы также продолжим визиты в порты Грузии», — отметил генеральный секретарь альянса.

Столтенберг напомнил, что с прошлого года страны НАТО вдвое увеличили продолжительность военного присутствия в Черном море. Отметим, что в 2018 году корабли Второй постоянной военно-морской группы альянса три раза заходили в Черное море в рамках плановых учебных миссий.

Ранее постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчинсон сообщила, что в Вашингтоне главы МИД НАТО обсудят расширение военного присутствия блока в Черном море.