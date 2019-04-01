«Московский школьник» подал в суд на Навального из-за фейка о питании детей в столице

Видеоблогер Алексей Навальный рассказал своим подписчикам в соцсетях, что предприниматель Евгений Пригожин подал на него, так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» и юриста этой организации Любовь Соболь в суд. Однако, как выяснилось, судиться с Навальным и компанией решило предприятие «Московский школьник», оклеветанное ими в «расследовании» под названием «Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы». К Пригожину оно не имеет отношения, и блогер в очередной раз просто обманул своих читателей.

Заявление Навального подхватили журналисты либеральных и антироссийских СМИ. Все они в своих заголовках заявляют, что иск подан именно Пригожиным. И только РБК решило проверить, так ли это в действительности.

«Евгений Пригожин не имеет никакого отношения к компании «Московский школьник». Она ни фактически, ни юридически не является подразделением компании «Конкорд», — ответила пресс-служба «Конкорда» на запрос журналиста РБК и посоветовала ему поинтересоваться иском к Навальному, Соболь и ФБК у дирекции и бенефициаров «Московского школьника».

Получается, что Навальный в очередной раз выпустил не что иное, как фейк, да к тому же обманул не только своих сторонников, но и дружественные ему СМИ. Причем свою точку зрения блогер и политический труп не может подкрепить ничем, кроме своих слов. Будет ли второй суд уже в связи с этим заявлением Навального — пока неизвестно. Дозвониться до «Московского школьника» пока не получилось.

Подаст ли компания «Конкорд» в суд на Алексея Навального, который в открытую и ради своих интересов опять лжет в своих заявлениях, пока тоже не известно.

Напомним, что в указанном «видеорасследовании» бывшая территориальная управляющая ООО «Московский школьник» Наталья Шилова рассказывает об «ужасах», творящихся в школьных и детсадовских столовых Москвы, организацией питания в которых занимаются компании, якобы связанные с Пригожиным.

Слова Шиловой подкрепляются фотографиями, которые были представлены как сделанные ею во время работы в «Московском школьнике». Среди них как-то затесался бородатый интернет-мем «Умытаз», появившийся в Сети еще в 2012 году, а Шилова работала в компании в 2017-м. После того, как пользователи указали Навальному на эту досадную оплошность, он был вынужден перезалить запись расследования, переименовать материалы и переписать посты, продолжая, тем не менее, настаивать на том, что все, что он показывает публике — правда.

Но верить Навальному на слово с каждым таким нелепым фейком становится все труднее и труднее. И его «унитазным» информаторам, которые в менее чем 20-минутном видеоинтервью умудрилась соврать 35 раз, доверять сложно.

И юристу ФБК Любови Соболь, которая во всей этой истории выступает в роли защитницы интересов родителей заболевших детей, верить тоже как-то не получается. Наверно, потому, что она отказывалась от приглашений на производство компании «Конкорд», которую во всех соцсетях поливала грязью. И, наверно, потому, что сначала патрон Любови Соболь, а потом и она сама тайно встречались в Петербурге с Пригожиным, а когда их поймали, исчезли из виду, игнорируя звонки и запросы СМИ.

Зато со СМИ не стеснялся говорить Пригожин, которого Навальный и его команда безосновательно обвинили чуть ли не в преднамеренной попытке отравить московских детей. Он рассказал, что Навальный вымогал у него 300 млн рублей «за муниципальные выборы в Питере», а в обмен обещал прекратить публикацию фейков о заболеваниях детей в столице. А когда получил отказ, блогер активизировал свою деятельность против Пригожина. Правда, так и не удосужившись выяснить, имеет ли предприниматель отношение к «Московскому школьнику».