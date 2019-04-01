Эксперт объяснил, почему Рынска обогнала Скабееву в рейтинге жертв травли

Москва, 1 апреля. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал новый выпуск так называемого «рейтинга травли», в котором показаны самые критикуемые в Сети медиаперсоны.

На этот раз рейтинг возглавила журналистка и светская львица Божена Рынска (33,5%), которая оказалась в центре внимания после смерти ее супруга Игоря Малашенко. На втором месте — феминистка Белла Рапопорт (26,8%), а на третьем — телеведущая Ольга Скабеева (13,4%).

«Я думаю, здесь все дело в том, что степень человеческого раздражения, которую вызывают журналистка Рынска и феминистка Рапопорт, которая на весь интернет возмущалась, как её притесняют, гораздо выше, чем, условно, раздражение по политическим мотивам, если говорить о Скабеевой», — рассказал Мартынов RT.

В топ-10 также попали телеведущие Владимир Соловьев, Андрей Малахов и Владимир Познер, блогеры Юрий Дудь и Илья Варламов, а также журналисты Ксения Собчак и Аркадий Бабченко.

Напомним, что в конце марта компания «Крибрум» обнародовала первый выпуск «рейтинга травли». Самую верхнюю строчку затравленных медиаперсон заняла тогда Скабеева (41,4%), которую активно критиковали после пародии на немецком ток-шоу Late Night Berlin. Второе место досталось главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян (35,1%), а третье — Белле Рапопорт (32,1%). В «рейтинг травли» также попали Аркадий Бабченко, телеведущий Владимир Соловьев, телеведущая Ксения Собчак, телеведущий Владимир Познер, главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, блогер Юрий Дудь и блогер Илья Варламов.