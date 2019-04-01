Папа римский попросил не называть Месси богом

Рим, 1 апреля. Папа римский Франциск заявил, что смотреть на игру нападающего футбольного клуба «Барселона» и игрока сборной Аргентины Лионеля Месси очень приятно, но спортсмена нельзя называть богом.

«В теории, это кощунство. Нельзя так говорить или верить в подобное. Я вот, например, не верю», — подчеркнул понтифик в интервью испанскому телеканалу Sexta.

Франциск отметил, что люди часто используют выражение «бог с мячом на поле», и, конечно, играет Месси отлично.

«Они могут сравнивать его с богом в значении восхищения, но не надо ему поклоняться. Несомненно, это большое удовольствие (смотреть, на игру Месси. — Прим. ФАН). Но он не бог», — добавил он.

21 января аргентинца признали лучшим бомбардиром клуба «Барселона». На его счету 576 голов. Как отмечает газета «Известия», Месси считается одним из самых выдающихся игроков за всю историю футбола. Он пять раз становился обладателем награды «Золотой мяч». 3 марта «Газета.ру» сообщила, что Месси повторил рекорд экс-вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса по количеству побед в чемпионате Испании.

Напомним, сразу после избрания Франциска папой римским, легендарный аргентинский футболист Диего Марадона отметился нескромной шуткой. Правда, с богом он сравнил не Месси, а себя.

«Бог футбола — аргентинец, а теперь еще и Папа также аргентинец, и это делает счастливой мою страну», — заявил он.

Как отмечает газета «Аргументы и факты», Франциск, будучи еще кардиналом Буэнос-Айреса Жоржем Бергольо, не скрывал своих пристрастий к футболу и любви к аргентинскому клубу «Сан-Лоренцо».