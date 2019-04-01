Глава Анголы прилетит в Россию для встречи с Путиным

Москва, 1 апреля. Президент Анголы Жоао Лоуренсо прилетит в Россию с официальным визитом, который продлится четыре дня.

1 апреля глава Анголы вылетит в Москву. Россию Лоуренсо посетит по приглашению президента РФ Владимира Путина.

У президента республики запланирована насыщенная программа, пишет Journal De Angola. За четыре дня в столице России пройдут переговоры на высшем уровне между делегациями стран, где будут рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества. Также запланирована встреча Путина и Лоуренсо.

Ранее в министерстве иностранных дел России сообщили, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров договорился с ангольским коллегой Мануэлом Домингушем Аугушту развивать сотрудничество в инвестиционной и торгово-экономической областях, в том числе в энергетике.