Митингующие в Пулково требуют защитить обсерваторию. ФАН-ТВ

В последние выходные марта вдоль Пулковского шоссе прошел митинг в защиту обсерватории. Около 200 человек вышли на улицу с плакатами. Компания «Setl City» планирует построить там ЖК «Планетоград» на 100 тысяч человек. Это сопоставимо с населением Пушкина.

Активисты и работники самой обсерватории боятся за развитие науки — такой огромный жилой массив будет выделять тепло и свет, подсвечивать небо над собой, и создавать турбулентность в атмосфере на Пулковских высотах. Для продолжения астрономических наблюдений высочайшей точности это недопустимо.

Митингующие уверены, что нельзя допускать и уничтожения исторического памятника. Напомним, Пулковская обсерватория включена в Список всемирного наследия и находится под охраной ЮНЕСКО.

«Перед Чесменским дворцом хотят построить жилой дом, который перегородит вид с Московского проспекта на Чесменский дворец, который охраняется ЮНЕСКО. И были такие слова произнесены — кто захочет дворец посмотреть, тот забежит за дом и посмотрит», — сокрушается активистка Галина Миронова.

Стоит отметить, что деятельность застройщика вполне законна — он добился отмены судебного решения о запрете строительства, и теперь запланированный проект является полностью легитимным. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил представитель компании «Сэтл Групп».

Однако в организации также отметили, что нельзя не считаться с жителями города. После множественных обращений в правительство, было принято решение о возведении всего одного небольшого малоэтажного квартала. С такой рекомендацией к застройщику обратился временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов.

Также важно отметить, что в течение 5 лет возможен перевод Главной астрономической обсерватории РАН в более благоприятные астроклиматические условия. А историческому зданию на Пулковских высотах могут присвоить статус музея.