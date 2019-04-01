Назван топ-5 самых дешевых автомобилей в РФ в апреле

Москва, 1 апреля. Опубликован топ-5 самых дешевых автомобилей на российском рынке в текущем месяце. Лидером рейтинга стала Lada Granta.

В марте Lada Granta подорожала на 20 тысяч рублей и стала стоить от 435 тысяч рублей. В апреле ценник не изменился. Отмечается, что самая дорогая версия автомобиля обойдется россиянам от 623,8 тысячи рублей.

На втором месте расположилась Lada Kalina — Datsun on-DO, которую можно приобрести минимум за 480 тысяч рублей. Если воспользоваться скидками и выгодными предложениями стоимость отечественного автомобиля составит до 404 тыс. рублей.

Тройку лидеров замыкает внедорожник Lada 4x4 в трехдверном исполнении и базовой версии. На российском авторынке модель можно купить за 519 тысяч рублей.

В пятерку также попали Datsun mi-DO и машина французского бренда Renault Logan/Sandero. Минимальная стоимость автомобилей в России составляет от 545 тысяч рублей и 554 тысяч рублей соответственно.