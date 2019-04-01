Главы МИД НАТО обсудят в Вашингтоне ДРСМД и отношения с Россией

Брюссель, 1 апреля. Отношения с Россией и действия НАТО в связи с ситуацией вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) станут основной темой встречи глав МИД Североатлантического альянса. Об этом сообщил генсек военно-политического блока Йенс Столтенберг.

С соответствующим заявлением он выступил на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии министерской встречи, которая пройдет с 3 по 4 апреля в Вашингтоне. В рамках мероприятия будет отмечаться 70-летие НАТО.

Столтенберг подчеркнул, что Россия якобы «продолжает нарушать ДРСМД». Именно поэтому Альянс на встрече министров будет обсуждать следующие шаги относительно этого вопроса. По его словам, страны, входящие в состав НАТО, по итогам переговоров сделают заявление по РФ и Договору.

«Мы сделаем заявление в адрес России о том, что Россия должна вернуться к выполнению ДРСМД, потому что это краеугольный камень нашей безопасности и контроля над вооружениями. И он оказался под угрозой», — сказал генсек Альянса.

Он также подчеркнул, что НАТО следует подготовиться к миру без ДРСМД.

Напомним, президент США Дональд Трамп в прошлом году заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. В то время как МИД РФ неоднократно уличал именно американскую сторону в нарушении условий договора. Так, министерство представило соответствующий доклад, согласно которому Вашингтон перестал выполнять условия соглашения еще в 1999 году.

Министерство обороны России тем временем рассказало о крупном заводе на юге США, где созданы все условия для производства запрещенных ДРСМД ракет.

Тем не менее США уведомили РФ о приостановлении своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля из-за «совершаемых Россией действий», пишет «Ридус». В Вашингтоне также заявили, что если Москва в течение полугода «не вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению ДРСМД», то Вашингтон окончательно выйдет из соглашения, передает Infox.ru.

Президент России Владимир Путин объявил, что РФ также приостанавливает свое участие в ДРСМД, напоминает «Аргументы и Факты». Российский лидер подчеркнул, что Москва не должна и не станет втягиваться в гонку вооружений.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев выразил мнение, что препятствий для трансформации ДРСМД нет.