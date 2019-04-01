Эксперт объяснил, зачем НАТО превращает Польшу в «мишень» для российских ракет

НАТО выделит свыше четверти миллиарда долларов на строительство инфраструктуры для хранения вооружений Соединенных Штатов в Польше. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО приняла решение о новых существенных инвестициях в военную инфраструктуру. Мы инвестируем более 260 миллионов долларов в проект по поддержке американских войск в центральной Польше. Это позволит финансировать хранение и техническое обслуживание заранее установленной военной техники, что ускорит усиление в Европе», — с воодушевлением рассказал он.

Как подчеркнул Столтенберг, эта финансовая помощь является частью общих усилий (всего 2,3 миллиарда долларов) по финансированию проектов военной мобильности НАТО за последние четыре года.

В России предостерегли Польшу от появления новых военных объектов Соединенных Штатов. Как подчеркнул военный эксперт, военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в беседе с Федеральным агентством новостей, «США превращают Польшу в мишень для российских ракет, пытаясь отвести вооружения, которые полетят в их сторону».

«Например, если ракеты полетят с польской территории, то Россия, конечно, ответит соответствующим запуском. Соединенные Штаты опять, как в первую и вторую мировые войны хотят отделаться только участием, так как их войска будут находиться на территории европейских стран», — заметил эксперт, добавив, что такие действия Вашингтона наносят ущерб международной безопасности.

Собеседник ФАН напомнил, что Варшава сама изъявила согласие предоставить свои территории для военных баз и пусковых установок США, что не может не вызывать обеспокоенности.

«Поляки этому дружно поддакивают, включая президента Анджея Дуду и других политиков, которые сегодня находятся у власти. Польша сама предлагает разместить на своей территории американскую тяжелую танковую дивизию, — объяснил Литовкин. — Поляки также согласились на установку в поселке Редзиково американских систем противоракетной обороны и вооружение, на которое можно загружать не только противоракеты, но и крылатые ракеты большой дальности».

Резюмируя, он обратил внимание, что РФ не останется в стороне и в случае потенциальной опасности будет вынуждена реагировать.

«Понятно, что Россия не оставит это без внимания. На все эти [американские] объекты будут нацелены наши ракеты. Поляки почему-то гордятся тем, что их территории становятся в перспективе полем боя», — заключил военный эксперт, оценивая желание НАТО построить на территории Польши новые военные объекты США.

Ранее военный эксперт, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с ФАН рассказал, как Россия готовится к провокациям НАТО. Он объяснил, что масштабные учения, начавшиеся на юге России, необходимы для того, чтобы подготовить Москву к адекватному ответу в случае провокаций НАТО в Черном море.