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Эксперт объяснил, зачем НАТО превращает Польшу в «мишень» для российских ракет

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Эксперт объяснил, зачем НАТО превращает Польшу в «мишень» для российских ракет

НАТО выделит свыше четверти миллиарда долларов на строительство инфраструктуры для хранения вооружений Соединенных Штатов в Польше. Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

«НАТО приняла решение о новых существенных инвестициях в военную инфраструктуру. Мы инвестируем более 260 миллионов долларов в проект по поддержке американских войск в центральной Польше. Это позволит финансировать хранение и техническое обслуживание заранее установленной военной техники, что ускорит усиление в Европе», — с воодушевлением рассказал он.

Как подчеркнул Столтенберг, эта финансовая помощь является частью общих усилий (всего 2,3 миллиарда долларов) по финансированию проектов военной мобильности НАТО за последние четыре года.

Эксперт объяснил, зачем НАТО превращает Польшу в «мишень» для российских ракет

В России предостерегли Польшу от появления новых военных объектов Соединенных Штатов. Как подчеркнул военный эксперт, военный обозреватель ТАСС  Виктор Литовкин в беседе с Федеральным агентством новостей, «США превращают Польшу в мишень для российских ракет, пытаясь отвести вооружения, которые полетят в их сторону».

«Например, если ракеты полетят с польской территории, то Россия, конечно, ответит соответствующим запуском. Соединенные Штаты опять, как в первую и вторую мировые войны хотят отделаться только участием, так как их войска будут находиться на территории европейских стран», — заметил эксперт, добавив, что такие действия Вашингтона наносят ущерб международной безопасности.

Эксперт объяснил, зачем НАТО превращает Польшу в «мишень» для российских ракет

Собеседник ФАН напомнил, что Варшава сама изъявила согласие предоставить свои территории для военных баз и пусковых установок США, что не может не вызывать обеспокоенности.

«Поляки этому дружно поддакивают, включая президента Анджея Дуду и других политиков, которые сегодня находятся у власти. Польша сама предлагает разместить на своей территории американскую тяжелую танковую дивизию, — объяснил Литовкин. — Поляки также согласились на установку в поселке Редзиково американских систем противоракетной обороны и вооружение, на которое можно загружать не только противоракеты, но и крылатые ракеты большой дальности».

Эксперт объяснил, зачем НАТО превращает Польшу в «мишень» для российских ракет

Резюмируя, он обратил внимание, что РФ не останется в стороне и в случае потенциальной опасности будет вынуждена реагировать.

«Понятно, что Россия не оставит это без внимания. На все эти [американские] объекты будут нацелены наши ракеты. Поляки почему-то гордятся тем, что их территории становятся в перспективе полем боя», — заключил военный эксперт, оценивая желание НАТО построить на территории Польши новые военные объекты США.

Ранее военный эксперт, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с ФАН рассказал, как Россия готовится к провокациям НАТО. Он объяснил, что масштабные учения, начавшиеся на юге России, необходимы для того, чтобы подготовить Москву к адекватному ответу в случае провокаций НАТО в Черном море.

Автор: Константин Смирнов
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