Российским мужчинам могут разрешить забирать свою фамилию после развода

Санкт-Петербург, 1 апреля. Россиянам могут разрешить добиваться возврата своей фамилии после развода. Об этой инициативе петербургский депутат-единоросс Владимир Петров рассказал Федеральному агентству новостей.



Парламентарий рассказал News.ru, что сегодня многие мужчины сталкиваются с такой проблемой. Они не хотят, чтобы бывшие жены носили их фамилии, однако закон не предусматривает никаких ограничений по этому вопросу. Петров заявил, что уже обратился в Минюст с просьбой внести поправки в Семейный кодекс, а также в другие документы, регламентирующие бракоразводный процесс.

«Если, к примеру, бывший муж не согласен с тем, что экс-супруга оставит после развода его фамилию, то она будет обязана вернуться к своей девичьей фамилии», — пояснил он.

Депутат подчеркнул, что многие браки в России разваливаются, и супруги превращаются из любящих людей в непримиримых врагов.

Как пояснила юрист по семейным и наследственным спорам Елена Батюня, сейчас российское законодательство определяет возможность смены фамилии при женитьбе как личное неимущественное право.

По ее словам, предлагаемая Петровым инициатива является однобокой. На сегодняшний день все чаще мужья берут фамилию жен, а не наоборот. Или же супруги решают использовать двойную фамилию. Кроме того, личное неимущественное право предполагает, что решение о смене фамилии может принять лишь сам гражданин.