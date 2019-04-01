Жители Рязани объяснили, зачем привезли к мэрии гроб с телом бизнес-леди

Рязань, 1 апреля. Возмущенные жители Рязани привезли гроб с телом предпринимательницы Ирины Фокиной к зданию городской администрации.

Ритуальный микроавтобус с телом усопшей перед похоронами подъехал к зданию мэрии. Возмущенные жители Рязани объяснили свой шаг: коллеги и родственники этой акцией хотят продемонстрировать чиновникам их вину в смерти предпринимательницы. Участники пикета требуют наказания для виновных.

«Кто вернет нам нашу жену и мать?» — гласит надпись на одном из плакатов активистов.

По их словам, женщина скончалась из-за конфликта с местными властями. Фокина занималась пассажирскими перевозками. Последний год чиновники якобы всячески препятствовали ее деятельности, отмечают родственники погибшей, «гнобили» бизнес-леди, пишет «Ридус».

Из-за нарушений у Фокиной забрали лицензию на перевозки и подали на нее в суд, обвинив в незаконном ведении бизнеса. В судах, в которые обращалась женщина, занимали позицию городской администрации. По словам ее супруга Виктора, предпринимательница не выдержала такого давления и умерла на 52-м году жизни.

Ранее первый муж певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланской заявил, что после смерти артистки его детей травят в школе. Теперь он намерен вместе с правозащитницей Екатериной Гордон обратиться в суд, чтобы привлечь виновных к ответственности.