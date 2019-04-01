Дочь сотрудницы «Роснефти» получила 16 лет за организацию убийства матери и троих ее детей

Москва, 1 апреля. Суд в Подмосковье приговорил дочь сотрудницы «Роснефти» Елены Переверзевой Дарью к 16 годам лишения свободы. Девушка организовала убийство матери, сестер и брата, тела которых нашли после тушения пожара в 2014 году. Об этом говорится на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

По данным ведомства, девушка признана виновной в организации убийства двух или более лиц, в том числе малолетнего, совершенного из корыстных побуждений.

«Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 24-летняя Переверзева в 2014 году решила вместе с сожителем Дмитрием Колесниковым завладеть имуществом своей матери. Она планировала убить женщину, а также своего брата. 7 сентября 2014 года Колесников приехал к матери Переверзевой, задушил ее, а затем убил ее 12-летнего сына. Нарушитель после случившегося поджог дом. В результате возгорания погибли трехлетние двойняшки — они задохнулись угарным газом.

Колесников был задержан, его приговорили к пожизненному лишению свободы. Как отмечает «Вечерняя Москва», девушка, пока велось расследование, на протяжении более двух лет скрывалась за пределами страны. После того, как она вернулась в Россию, ее задержали. Девушка отрицает все обвинения.