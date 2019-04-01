Эксперт рассказал о способности российских танков отразить атаку «Джавелинов»

Российское танкостроение избегает ошибок прошлого, модернизируя технику и создавая принципиально новые образцы танкового вооружения в соответствии с потребностями армии и возможностями страны. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил главный редактор журнала «Арсенал отечества» полковник в отставке Виктор Мураховский.

Собеседник ФАН подробно рассказал, на чем сосредоточены усилия отечественной бронетанковой отрасли и почему «Армате» не страшны американские «Джавелины».

Возмещаем потери прошлых лет

— Виктор Иванович, какие задачи в танковой отрасли пришлось решать руководству Минобороны РФ с приходом Сергея Шойгу?

— Первоочередной задачей с приходом на должность министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова было восстановление технической готовности всей системы вооружения и военной техники. В области бронетанкового вооружения на тот момент у нас была довольно печальная картина. В частности, числилось большое количество танков, но значительная часть из них (я вам конкретный процент не назову по понятным причинам) была в небоеготовом состоянии, включая и танки Т-90.

— Какой рецепт выхода из ситуации был найден?

— Решалась первоочередная задача — укомплектование частей и соединений Сухопутных войск танками и доведение их уровня технической готовности до нормативных требований. Также начались работы по модернизации танков одновременно с капитальным ремонтом в объеме, позволяющем вывести военно-технический уровень этих машин до планки, которая примерно соответствует уровню наших вероятных противников. Именно поэтому было принято решение проводить капитальный ремонт с модернизацией семейства танков Т-72. И это позволило за короткие сроки выполнить ту задачу, о которой я говорил выше.

— Что конкретно удалось сделать?

— Объем работы был весьма существенный. Ежегодно в войска сдавалось более сотни танков. Имеются в виду танки Т-72Б3, а потом и Т-72Б3 усовершенствованный. Доходило до 150—160 машин в год. Задача была решена. Сейчас решается задача укомплектования войск территориальной обороны аналогичными машинами.

Требования Минобороны очень высоки

— Это касается модернизированного Т-72 — основного танка Вооруженных сил. А что с Т-90, достоинства которого оценили за рубежом, в частности во Вьетнаме?

— Что касается оснащения современными образцами, то достаточно длительное время велись опытно-конструкторские работы, в рамках которых создавался модернизированный образец Т-90. В итоге он создан, и первые два батальонных комплекта заказаны Минобороны России.

— Военное ведомство — суровый приемщик?

— Минобороны предъявляет чрезвычайно высокие требования к перспективной технике. Поэтому сначала будет опытно-войсковая эксплуатация, а затем, если машина удовлетворяет всем требованиям министерства обороны, будут продолжены ее закупки.

— Какова картина с танком будущего — «Арматой»?

— Практически аналогичная. Я напомню, что семейство «Армата» — это не только танк, но и на сегодняшний день тяжелая БМП и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. В перспективе же это семейство насчитывает полтора десятка машин на единой платформе. Пока закуплены три батальонных комплекта — это свыше ста единиц. Они должны пройти опытно-войсковую эксплуатацию.

— Сколько на это может потребоваться времени?

— Как правило, это занимает год. Необходимо, чтобы машина отработала в зимних и летних условиях, в различной климатической, физико-географической и тактической обстановке. Эти машины, Т-90 и «Армата», будут самым интенсивным образом использоваться на тактических занятиях, учениях, боевых стрельбах и т. д. Если машина удовлетворит требованиям Минобороны, то будут продолжены ее серийные закупки.

«Армата» «Джавелину» не по зубам

— На Западе с давних пор ищут средства для борьбы с «тысячами русских танков». Успешно ли?

— Если поглядеть на наших «оппонентов», которые, как они заявляют, собираются как-то сдерживать Россию на «восточном фланге», и посмотреть на ту технику и противотанковые средства, которые у них есть, то пока не видно, чтобы наши машины не отвечали требованиям борьбы с такими «оппонентами».

— Но американцы уже сравнивают свой новый «Абрамс» с «Арматой»…

— Во-первых, у них нет нового «Абрамса». У них есть очередная модернизация старого «Абрамса», который имеет тот же возраст, что и Т-72, по меньшей мере. Танков нового производства они не делают уже больше десяти лет.

— Есть ли у нас противоядие против «Джавелинов» с их технологией поражения цели сверху? Как наши танки могут отразить атаку этих ПТРК?

— На «Армате» с данной задачей способна справиться система постановки завес. При необходимости можно поставить такую систему на те машины, которые находятся в войсках. Правда, я пока не слышал, чтобы Минобороны озаботилось какими-то массовыми закупками.

Решение должно приниматься военным ведомством. У нас есть комплексы активной защиты, системы постановки завес, которые можно монтировать на существующие танки. Есть ли в этом острая необходимость? Решать министерству обороны.

Мы ушли от ошибок прошлого

— Как в целом вы оцениваете работу российского военного ведомства и ВПК на танковом направлении?

— В целом оцениваю только положительно. То, что делается, отвечает требованиям современной обстановки. Конечно, очень хорошо быть одновременно богатым и здоровым. Но сейчас мы не в том состоянии.

— Но мы на пути выздоровления?

— Именно. Очень многое определяется экономикой. Советский Союз еще до принятия на вооружение, до состоявшегося приказа министра обороны мог себе позволить закупать сотни единиц Т-64. СССР мог себе позволить такое расточительство, как одновременный ввод трех моделей основных танков: Т-64, Т-72 и Т-80.

— Зачем это делалось?

— Как я понимаю, исключительно для поддержания штанов промышленности, чтобы рабочие без дела не сидели. Наконец, мы могли себе позволить одновременно иметь три танковых завода в разных частях страны! Но сейчас мы не в том состоянии, это раз. А во-вторых — незачем повторять ошибки прошлого.

Ранее директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал для ФАН материал иранских аналитиков Khorasan, заявивших о привлекательной цене и высокой боевой мощи русских танков. По словам эксперта, в танк Т-90С заложены конструкторские решения, отражающие сущность русского солдата: неприхотливость, мужественность и готовность выполнить свой долг.