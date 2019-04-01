Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Москва, 1 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил, что утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.

«Я утвердил один из важных документов стратегического планирования — это бюджетный прогноз до 2036 года», — сказал глава российского правительства.

Медведев отметил, что бюджетный прогноз разработан в двух вариантах: базовом и консервативном. Он отметил, что базовый и консервативный варианты бюджетного прогноза предполагают разную динамику основных показателей.