Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Госдума продлила работу согласительной комиссии по хостелам

36
0 Оставить комментарий

Госдума продлила работу согласительной комиссии по хостелам

Москва, 1 апреля. Государственная дума решила продлить сроки работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и провести еще одно заседание. Об этом по итогам Совета думы сообщил ее спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Совет Государственной думы принял решение о продлении сроков работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду», — приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

При этом председатель Госдумы отметил, что итоговое решение по срокам вступления закона в силу должно быть максимально проработанным, «чтобы защищены были права и учтены интересы как горожан, так и тех, кто на летнее время воспользуется услугами хостелов».

Госдума продлила работу согласительной комиссии по хостелам

Володин также подчеркнул, что позиция Государственной думы остается прежней.

«Напомню, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам. Нельзя откладывать вступление этого закона в силу», — подытожил Володин.

Как сообщалось ранее, Совет Федерации отклонил закон о хостелах. Спорным стал вопрос о сроках вступления документа в силу.

Решение о создании согласительной комиссии по законопроекту было принято на заседании Госдумы 21 марта. Срок ее работы был ограничен 29 марта. В этот период прошло два заседания, на которых были рассмотрены предложения депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» и сенаторов о переносе даты вступления в силу на 1 июля и 1 октября 2019 года соответственно. Достигнуть договоренности не удалось.

Автор: Алена Разживина
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров