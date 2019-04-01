Госдума продлила работу согласительной комиссии по хостелам

Москва, 1 апреля. Государственная дума решила продлить сроки работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и провести еще одно заседание. Об этом по итогам Совета думы сообщил ее спикер Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Совет Государственной думы принял решение о продлении сроков работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду», — приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

При этом председатель Госдумы отметил, что итоговое решение по срокам вступления закона в силу должно быть максимально проработанным, «чтобы защищены были права и учтены интересы как горожан, так и тех, кто на летнее время воспользуется услугами хостелов».

Володин также подчеркнул, что позиция Государственной думы остается прежней.

«Напомню, что принятый Государственной думой закон не запрещает хостелы, а ограничивает их расположение в жилых многоквартирных домах, позволяя бизнесу размещать хостелы на первых этажах домов с отдельным входом, чтобы не доставлять неудобств жильцам. Нельзя откладывать вступление этого закона в силу», — подытожил Володин.

Как сообщалось ранее, Совет Федерации отклонил закон о хостелах. Спорным стал вопрос о сроках вступления документа в силу.

Решение о создании согласительной комиссии по законопроекту было принято на заседании Госдумы 21 марта. Срок ее работы был ограничен 29 марта. В этот период прошло два заседания, на которых были рассмотрены предложения депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» и сенаторов о переносе даты вступления в силу на 1 июля и 1 октября 2019 года соответственно. Достигнуть договоренности не удалось.