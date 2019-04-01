МИД РФ заявил, что украинские выборы могут войти в историю, как самые грубые и грязные

Москва, 1 апреля. Проходящая на Украине президентская кампания может войти в историю, как самая грязная и грубая. Такое мнение выразил в понедельник замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал «Международная жизнь».

По его словам, попытки украинских властей помешать своим гражданам осуществить гражданский долг бросают тень на выборы.

«Легитимность выборов зависит от того, насколько они были честными, прозрачными, соответствовали нормам демократии. Пока нынешняя избирательная кампания имеет все шансы войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная», — отметил Карасин.

Напомним, что по итогам подсчета 70,03% бюллетеней Владимир Зеленский набрал 30,45% голосов, Петр Порошенко — 16,19%, а Юлия Тимошенко — 13,15%. Центризбирком уже назначил на 21 апреля второй тур выборов.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. В МВД поступило более 2,1 тыс. жалоб на нарушения избирательного процесса, возбуждено 39 уголовных дел.

Отметим, что проголосовать на выборах не смогли почти 11 млн граждан Украины. Этому способствовал отказ Киева открывать избирательные участки в России и в Донбассе. Кроме того, российские наблюдатели не смогли следить за ходом выборов, поскольку украинские власти отказались пускать их в страну. Впрочем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков решил воздержаться от комментариев, пока не будут подведены итоги второго тура выборов.