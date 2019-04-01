Федеральное агентство новостей начинает новый публичный проект: с официального аккаунта ФАН будут комментироваться новости и мнения в социальных сетях, блогах и на сайтах других русскоязычных СМИ. Официальный аккаунт ФАН имеет соответствующее название и узнаваемый логотип, он ведется штатными сотрудниками редакции.

Отметим, свои официальные аккаунты в социальных сетях и блогах имеют многие крупные компании, отслеживающие комментарии на таких площадках, однако впервые подобным инструментом начинает пользоваться крупное СМИ. При этом откликаться наш аккаунт будет не только на реплики пользователей в отношении ФАН — он будет также реагировать на нападки на Россию в целом, тиражирование мифов и негативных ангажированных материалов в отношении нашей страны.

Редакция ФАН видит в этом инструменте большие перспективы — например, возможность донести важную информацию до аудитории, которая не всегда выходит за рамки привычных форумов и блогов. При этом комментаторы редакции, начавшие сегодня работу под аккаунтом ФАН, работают строго в рамках закона «О СМИ», ведут себя безупречно корректно и вежливо по отношению к собеседникам.

Примечательно, что с момента создания ФАН в мае 2014 года недоброжелатели из числа западных СМИ, а также российские СМИ — иностранные агенты регулярно и бездоказательно обвиняли нашу редакцию в создании некоей «Фабрики троллей» — команды злобных комментаторов, распространявших недостоверную информацию или оскорбляющих пользователей. Доказательств подобной деятельности за минувшие пять лет предоставлено так и не было, однако распространителей фейковой информации про ФАН это никогда не останавливало.

С сегодняшнего дня у пользователей соцсетей, форумов и блогов есть возможность корректно поспорить и обсудить любую проблему с официальным аккаунтом Федерального агентства новостей.