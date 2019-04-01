Зачем корабли НАТО прибыли в Грузию

Боевые корабли второй военно-морской группы Североатлантического альянса вошли в грузинский порт Поти, об этом сообщает пресс-служба пограничной полиции МВД Грузии.

Соединенные Штаты хотят закрепиться в Черноморском регионе, используя Грузию и Украину. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

НАТО и Грузия

Сообщается, что в рамках визита командующий второй постоянной военно-морской группой НАТО Будевейн Бутс проведет встречу с руководителем береговой охраны Грузии. Кроме того, пройдут рабочие встречи, культурные и спортивные мероприятия.

«Корабли группы НАТО и два корабля береговой охраны Грузии «Диоскурия» и «Очамчире» проведут совместные учения. В учениях также примут участие суда из Нидерландов, Турции, Румынии и Болгарии», — сказано в заявлении.

Цель военных учений — повышение уровня взаимодействия и взаимосовместимости морских сил Грузии и Североатлантического альянса.

«Пугало в Черном море»

По словам Ивана Скорикова, частые визиты военных кораблей НАТО к берегам Грузии — это демонстрация усиления альянса в регионе. Он напомнил, что с 2014 года там гостят американские и британские ВМС, несмотря на то, что три страны НАТО (Румыния, Турция и Болгария) имеют флот в Черном море. С 2017 года НАТО обсуждает с грузинскими властями идею создания в Поти «базы береговой охраны».

«США желают закрепиться в Черном море для давления на Россию и хотят использовать в качестве пугала — порты Грузии и Украины. Ведь строить собственные базы в Черном море для США нет смысла и возможности из-за «капризной Турции». Она, во-первых, строго чтит конвенцию Монтре, которая запрещает нечерноморским странам проводить через проливы подводные лодки и корабли водоизмещением свыше 10 тысяч тонн, и ограничивает время их нахождения в акватории 21 сутками. Во-вторых, Турция, как и Россия, считает Черное море сферой своих национальных интересов вне контекста НАТО. В-третьих, Анкара находится в натянутых отношениях с Вашингтоном после попытки военного госпереворота в 2016 году», — пояснил Иван Скориков.

Эксперт заметил, что в самой Грузии есть «партия ястребов», которая желает угодить союзникам, полагая, что так можно выпросить заветное место в альянсе и обезопаситься от «агрессии России». Поэтому, предположил политолог, в Поти за счет грузинского народа будет построена инфраструктура для обслуживания и дислокации кораблей Североатлантического блока под видом грузинской базы.

«Это создаст очередное напряжение в регионе, поскольку прогулки натовских гостей, естественно, происходят под бдительным оком российского Черноморского флота и прицелами крымских ракет. Но для разжигания антироссийских настроений внутри самой Грузии и информационной милитаризации самого Запада эту ситуацию можно использовать. Грузия не вступит в НАТО, потому что в этом нет необходимости. Она обретет статус «мишени для российских ракет», — заключил Иван Скориков.

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