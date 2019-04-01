Правительство РФ создаст программу поддержки строительства частных домов

Москва, 1 апреля. Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что правительство намерено разработать программу развития индивидуального жилищного строительства.

По его словам, через две недели министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ представит первые предложения по программе развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС). В предложениях Минстроя РФ будут перечислены российские регионы, которые первыми примут участие в программе развития ИЖС.

Мутко также добавил, что в реализации программы будут задействованы Минсельхоз РФ, Минпромторг, Минэнерго, Минстрой, Минэкономразвития, Росреестр, а также экспертная организация «Опора России».

Программа предполагает создание механизмов финансовой поддержки индивидуального жилищного строительства, а также упрощение процедуры регистрации прав на индивидуальные жилые дома.

Кроме того, программа развития ИЖС будет учитывать отдельный проект Минсельхоза РФ по развитию села, который предполагает упрощение процедуры подключения объектов к инженерным сетям и коммуникациям.

«Должен быть разработан стандарт организации такого поселка, который предусматривает наличие и общественных зон, и детских садов, и транспортной доступности. Такие проекты есть. В том числе должны быть разработаны типовые проекты жилья», — отметил Мутко.

Он также добавил, что программа развития ИЖС предполагает создание информационной системы, в которой будут сведены все возможные банковские продукты и условия их работы.