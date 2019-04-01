Facebook удалила почти 700 страниц оппозиции Индии

Москва, 1 апреля. Компания Facebook удалила из своей социальной сети почти 700 страниц и аккаунтов, связанных с крупнейшей в Индии оппозиционной партией «Индийский национальный конгресс» (ИНК), в преддверии начала выборов в парламент республики. Об этом сообщил глава отдела кибербезопасности корпорации Натаниэль Глейхер.

Глейхер сообщил, что страницы были удалены из Facebook из-за спама и нарушения правил компании.

Как передает телеканал NDTV, аккаунты принадлежали членам ИНК, которые рассылали другим пользователям соцсети спам, скрывая свою подлинную идентичность. Содержание сообщений не раскрывается. По данным телеканала, большинство страниц было заблокировано ботами автоматически.

«Мы непрестанно работаем над обнаружением и пресечением деятельности пользователей с фейковых аккаунтов, поскольку не желаем, чтобы наши сервисы использовались для манипулирования людьми», — сказал представитель Facebook.

Напомним, в конце марта Facebook заблокировала более 2,6 тысяч страниц, которые якобы связаны с Россией, Ираном, Македонией и Косово. Согласно заявлению компании, аккаунты были удалены «за скоординированную недостоверную деятельность в Facebook и Instagram».

В апреле прошлого года Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Федерального агентства новостей без каких-либо объяснений. Подчеркнем, что оснований для блокировки страниц издания не было. Федеральное агентство новостей в настоящее время оспаривает действия Facebook и Instagram в суде США.