Тела россиян достали из-под обломков самолета в Германии

Москва, 1 апреля. Тела россиян, погибших при крушении частного самолета Epic-LT, достали из-под обломков в немецком аэропорту «Эгельсбах».

Как пишет агентство Associated Press, тела трех погибших россиян были извлечены из-под обломков самолета. Подробностей по поводу этой операции агентство не сообщает.

Предполагается, что погибшими являются совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев, а также пилот авиакомпании «Глобус» Андрей Дикун. Ранее ряд СМИ сообщили, что супруг Филевой — гендиректор группы компаний S7 Владислав Филев — также находился на борту частного самолета. Однако эта информация получила опровержение, пишет Deita.ru.

Борт совершал перелет из Франции в Германию. Трагедия произошла во время посадки в немецком аэропорту «Эгельсбах», который находится в районе Франкфурта.

В Германии по факту авиакрушения проводится расследование. Промежуточный отчет о причинах трагедии будет представлен примерно через два месяца, окончательный отчет — через восемь месяцев.

Бывший заместитель министра гражданской авиации пилот СССР Олег Смирнов отметил, что погода в аэропорту приземления была отличной. Он добавил, что Epic-LT является надежным самолетом, однако у него один двигатель. Кроме того, эксперт обратил внимание на особенность «Эгельсбаха» — в воздушной гавани нет системы автоматического захода на посадку.