Путин наградил государственными наградами и званиями выдающихся россиян

Москва, 1 апреля. Российский лидер Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами выдающихся граждан Российской Федерации. Лидер государства также присвоил звания заслуженного врача страны 22 россиянам, заслуженного работника здравоохранения четырем медикам, заслуженного металлурга 13 работникам сферы. Соответствующий указ размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что инструктор-космонавт, руководитель группы отряда космонавтов Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Гагарина Александр Мисуркин стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награда присвоена за мужество и высокие профессиональные качества, которые были проявлены во время длительного космического полета к Международной космической станции (МКС).

Кроме того, орденом Дружбы награжден руководитель Национального исследовательского центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди.

Российский президент отметил его огромный вклад в развитие здравоохранения и усердную работу. Также за отличное выступление национальной команды РФ по шахматам на первенстве мира по быстрым шахматам и блицу в прошлом году в Северной столице Путин наградил орденом Дружбы главу Российской шахматной федерации Андрея Филатова.

Спортсмен-инструктор сборной команды по шахматам Центра спортивной подготовки сборных команд РФ Екатерина Лагно была удостоена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.