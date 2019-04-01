Эксперт спрогнозировал сценарии переговоров ЕС, Украины и РФ по газу

Трехсторонняя встреча России, Украины и Евросоюза по газу может состояться в мае. Об этом сообщил представитель Европейской комиссии.

«Вице-президент (Еврокомиссии Марош Шефчович. — Прим. ФАН) сказал, что в мае, возможно, пройдут подобные переговоры, но даты в настоящее время нет», — пояснил представитель ЕК.

Главной темой переговоров традиционно станет перспектива сохранения транзита газа через Украину после завершения соглашения, которое истекает в декабре 2019 года. Отметим, первая встреча сторон состоялась в июле 2018 года, следующую планировали провести в октябре, однако ее неоднократно откладывали. В результате Еврокомиссия предложила обсудить вопрос в трехстороннем формате в мае текущего года.

Федеральное агентство новостей обратилось к ведущему эксперту Фонда национальной энергетической безопасности и преподавателю Финансового университета при правительстве РФ Станиславу Митраховичу, чтобы оценить перспективы разрешения газового вопроса на предстоящей встрече.

Он обратил внимание, что май выбран для нового раунда переговоров не случайно, «поскольку к этому времени будет более или менее понятна позиция Украины по газовому вопросу». По его словам, существует два принципиально отличающихся сценария по транзиту.

«Киев может продолжить жесткий курс или же сменить риторику на обсуждение взаимовыгодного сотрудничества. Сам транзит через Украину, по крайней мере, на ближайшие три года точно необходим, потому что совершенно ясно, что не успеют заработать в полную силу обходные газопроводы до окончания действия контракта с Киевом. К этому времени будет работать только одна нитка «Турецкого потока», «Северный поток ­— 2» тоже, скорее всего, сможет на полную мощь осуществлять поставки только по одной ветке», — отметил эксперт.

В связи с этим какой-то транзит через Украину сохранится — по разным оценкам, это может быть от 50 миллиардов кубометров газа в год, добавил собеседник ФАН.

По словам эксперта, переговоры по газу необходимы.

«Европа тоже будет стараться этому способствовать, потому что страны не могут остаться без газа. Переговоры будут очень сложными, на них будет много крика, визга. Какое-то соглашение будет достигнуто, вероятно, о кратковременном контракте на небольшой срок, либо могут быть заключены договоренности о механизме бронирования мощностей, по аналогии с тем, как делается в Европе», — пояснил Митрахович, заметив, что такой сценарий означал бы готовность каждой из сторон к диалогу.

Тем не менее, если Европейский союз с подачи Украины будет выступать за ужесточение позиции в отношении России, то стороны могут и не подписать новый контракт.

«Однако, если Киев продолжит обострять отношения с РФ, то он и вовсе может отказаться от соглашений по транзиту и будет выкручивать руки. В таком случае новый контракт может быть под угрозой. Не исключаю, что будет что-то, похожее на то, что было в 2005-2008 годах, когда были газовые войны», — подытожил Станислав Митрахович.

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