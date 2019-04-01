Медики восстановили полную картину болезни и смерти Началовой

Москва, 1 апреля. Певица Юлия Началова ушла из жизни из-за рокового стечения обстоятельств, врачи полагают, что комплекс болезней артистки вылечить было практически невозможно.

Медики в программе «Человек и закон» восстановили полную картину болезни и смерти исполнительницы. Первой причиной ухудшения состояния артистки они назвали подагру, от которой Началова страдала на протяжении нескольких лет.

По словам ее лечащего врача Василия Шурова, из-за подагры у певицы образовались тофусы на руках, которые она пыталась скрыть перчатками. Кроме того, отметил специалист, друг на друга наложились не вполне здоровое похудение Началовой и инфекция после пластической операции. Нарушение обмена веществ сказалось на почках, отметили авторы программы.

По мнению ревматолога Натальи Жуковой, спровоцировать обострение болезни могла не только инфекция, но также и нарушение питания, графика сна и стресс. В совокупности, отметила специалист, это усложнило течение заболевания.

Серьезную роль в смерти Началовой сыграл диабет, на что обратила внимание подруга артистки Мария Фролова. Она возглавляет одну из столичных клиник. По ее словам, анализ крови показывал предкоматозное состояние.

Эндокринолог Наталья Кривошеева добавила, что отложившийся сахар нарушает функцию нервных волокон и сосудов, что приводит к потере чувствительности. Страдают ноги и ступни, объяснила эксперт, а пациенты нередко и вовсе не замечают повреждений.

Как констатировали авторы программы, лечение Началовой осложнили болезнь почек и пониженный иммунитет.

«Первую волну сепсиса Юля пережила. Вторая ее убила», — передает «Экономика Сегодня».

Напомним, Началова была госпитализирована в одну из московских клиник 11 марта из-за высокого уровня сахара в крови, затем ее перевели в другое медучреждение, где есть отделение эндокринологии. Состояние здоровья исполнительницы резко ухудшилось после повреждения ноги, передает «Царьград».

Врачи ввели ее в искусственную кому, а также подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики провели операцию на воспаленной ноге, однако ослабленный организм не выдержал нагрузки, в результате чего произошла остановка сердца, пишет «Утро.ру».

Исполнительница скончалась 16 марта на 39-м году жизни из-за сепсиса. Информацию подтвердила пиар-директор Началовой Анна Исаева, которая огласила результаты вскрытия.

Похороны артистки прошли на Троекуровском кладбище 21 марта. Федеральное агентство новостей следило за траурной церемонией.

Ранее отец Началовой рассказал о последних минутах жизни дочери. По его словам, родители певицы посещали дочь в последний день ее жизни, однако смерть наступила в тот момент, когда они отлучились из больницы. Виктор Началов подчеркнул, что не винит врачей за то, что те не смогли спасти его дочь.