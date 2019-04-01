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Экономика

Названа самая прибыльная компания в 2018 году

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Названа самая прибыльная компания в 2018 году

Москва, 1 апреля. Самой прибыльной компанией в 2018 году стала нефтяная компания Saudi Aramco. Соответствующие данные представили рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

Bloomberg, проанализировав данные рейтинговых агентств, составило топ самых прибыльных компаний в мире. Первой в списке оказалась саудовская Saudi Aramco. Чистая прибыль организации в прошлом году составила 111,1 миллиарда долларов.

Второе и третье место соответственно заняли Apple и Samsung. По подсчетам Moody's и Fitch, в 2018 году американский и южнокрейский производители электроники получили 59,5 миллиарда долларов и 35,1 миллиарда долларов.

Названа самая прибыльная компания в 2018 году

При этом журналисты добавили, что чистая прибыль Saudi Aramco будет больше даже в том том случае, если суммировать прибыли Apple, Google и Exxon Mobil.

В марте президент США Дональд Трамп призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти. Глава Белого дома пожаловался на слишком высокие цены на «черное золото».

Автор: Катерина Иванова
Источник: Bloomberg
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