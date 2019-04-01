Москва, 1 апреля. Россияне назвали своих любимых юмористов. Опрос провели специалисты ВЦИОМ в преддверии Международного дня смеха.

Оказалось, что 59% респондентов смотрят юмористические передачи. Большинство опрошенных (21%) заявили, что их самым любимым юмористом является Михаил Задорнов. 20 %участников опроса отдали свои голоса за Евгения Петросяна, а еще 9% выбрали Михаила Жванецкого, сообщает «Федерал Пресс».

При этом молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет предпочитают резидентов шоу «Камеди Клаб». 20% любят шутки Павла Воли, а 14% — Гарика «Бульдога» Харламова, пишет «Вечерняя Москва».

В рейтинг вошли также Максим Галкин, Владимир Винокур и Ефим Шифрин, за них проголосовали по 5% сограждан.

Социологи уточнили также, что юмористические программы по телевизору смотрят порядка 60% россиян. При этом, как уточняет телеканал 360, ежедневно или через день ради них телевизор включает каждый третий россиянин (31%).

В телефонном опросе ВЦИОМ приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Газета «Взгляд» отметила, что россияне по-прежнему помнят и любят шутки Михаила Задорнова, хотя юмориста уже нет в живых. Он скончался в ноябре 2017 года.