Рынска обратилась с просьбой к покойному Малашенко и получила знак в ответ

Москва, 1 апреля. Известная журналистка и светская львица Божена Рынска рассказала, как посещала кладбище, на котором похоронен ее супруг Игорь Малашенко. В своем Instagram она написала, что попросила своего мужа прийти к ней во снах.

«Просила его прийти ко мне хоть во сне, а то он все не приходит. После всего, что случилось, я даже на таблетках сплю только до 6 утра. И вот сижу, пью кофе, и ровно в 8 в соседней воинской части заиграли «Прощание славянки», — любимую музыку Игоря. Хоть какой-то знак», — цитирует Рынски портал Teleprogramma.pro.

Напомним, Игорь Малашенко ушел из жизни 25 февраля в Испании. Медиаменеджеру было 64 года. Полная токсикологическая экспертиза, проведенная по факту смерти, ничего подозрительного не выявила. Прощание состоялось в Москве 18 марта. Примечательно, что похоронен Малашенко был на Троекуровском кладбище, где покоится певица Юлия Началова.

Сама Рынска позже призналась, что винит себя в смерти мужа. По словам журналистки, ее не было рядом, когда Малашенко умер. После его отъезда в Испанию Рынска решила съездить в Вильнюс. После этого она планировала лететь к супругу.

Как сообщает «Утро.ру», теперь Рынска осталась практически без средств к существованию, поскольку ее муж ничего ей не оставил.

Отметим, что уход из жизни Малашенко стал страшным ударом для его супруги, которая сразу же попала в больницу. В интервью Ксении Собчак она рассказала, что поездка мужа в Испанию стала для нее шоком. Последние полгода, по словам женщины, он делил имущество с бывшей супругой и детьми. По мнению Рынски, именно судебный процесс и стал причиной смерти Малашенко.