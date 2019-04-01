В Совете Федерации прокомментировали индексацию социальных пенсий

Москва, 1 апреля. Глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский разъяснил этапы индексации социальных пенсий в 2019 году.

Социальные пенсии в России с 1 апреля выросли на 2%. К настоящему моменту средний размер пенсионных выплат увеличился на 182 рубля, достигнув 9,2 тысячи рублей. Размер пенсий для инвалидов увеличился до 13,6 тысячи рубля. По данным министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, повышение пенсий коснется порядка четырех миллионов человек.

По словам Рязанского, повышение социальных выплат затрагивает граждан, которые достигли пенсионного возраста, однако не обладают стажем, необходимым для получения страховой пенсии.

«Выплаты касаются тех категорий людей, многие из которых посвятили свою жизнь собственному делу и не вкладывали в пенсионное страхование собственных средств, поэтому пенсия их минимальная. А все остальное – это выплаты тем людям, которые нуждаются в поддержке государства», — отметил сенатор.

Рязанский также напомнил, что с 1 января были проиндексированы страховые пенсии. Кроме того, с 1 февраля были увеличены ежемесячные социальные выплаты до уровня, который компенсирует инфляцию 2018 года. 1 августа будет проведен перерасчет выплат для всех работающих пенсионеров, передает НСН.

«Индексация происходит по темпам роста прожиточного минимума пенсионера. Что касается следующей даты перерасчета пенсии – это 1 августа, будет проведен перерасчет пенсий для всех работающих пенсионеров», — добавил Рязанский.

Сенатор отметил, что в России насчитывается около 10 миллионов работающих пенсионеров. Перерасчет будет проведен автоматически. Работающие пенсионеры получат первые надбавки уже в начале осени 2019 года.