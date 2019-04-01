УАЗ анонсировал выпуск «Русского Прадо» на новой платформе

Москва, 1 апреля. УАЗ начнет в 2020 году выпуск четырех типов кузовов на новой единой платформе. Об этом сообщил журналистам генеральный директор корпорации «Соллерс» Вадим Швецов.

Он пояснил, что новинка будет создаваться на основе платформы Toyota Land Cruiser Prado. Стоимость «Русского Прадо» составит около 1,5 млн рублей. Швецов добавил, что подход у компании очень простой.

«Бренд УАЗ — очень нишевый. У нас будет одна платформа, которая будет использоваться в нескольких кузовах: внедорожник, пикап, кузов «профи» и фургончик», — пояснил он в комментарии ТАСС.

В настоящее время УАЗ производит внедорожники «Хантер», несколько версий моделей «Патриот» и «Пикап», коммерческие автомобили «Профи», а также спецавтомобили для силовых ведомств и санитарных нужд.