«Ростов», «Арсенал» и «Рубин» интересуются Мелкадзе

Москва, 1 апреля. По информации Федерального агентства новостей, нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе интересен трем клубам. По словам источника, речь идет о «Ростове», тульском «Арсенале» и казанском «Рубине.

Сообщается, что все три клуба могут подписать игрока летом. Несмотря на то, что у 21-летнего футболиста заканчивается контракт со столичным клубом, по регламенту за него полагается компенсация.

Мелкадзе — воспитанник «Спартака». В текущем сезоне он провел 4 матча за основной состав красно-белых и 13 встреч — в составе дубля, выступающего в ФНЛ: на его счету 2 гола и 3 голевых передачи.

Контракт игрока с клубом истекает предстоящим летом, стороны не могут договориться об условиях нового соглашения.

Как ранее сообщала «Свободная пресса», главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил бразильскому хавбеку Педро Роше, что тот не будет играть за команду и попросил его подыскать новый клуб.