В Генконсульстве сообщили, что личности погибших в авиакатастрофе в ФРГ не установлены

Берлин, 1 апреля. Личности погибших в результате крушения самолета около немецкого аэропорта «Франкфурт-Эгельсбах» пока не установлены, сообщили в генконсульстве России во Франкфурте-на-Майне.

По данным дипмиссии, сотрудники немецкой полиции исходят из того, что, предположительно, погибли трое граждан России.

«Подтверждения пока нет, личности еще не установлены», — отметил российский дипломат.

Генконсульство контактирует с правоохранительными органами Германии, которые представят дипмиссии данные расследования, возможно, в течение этой недели.

Напомним, самолет марки Epic LT летел из Канна и разбился незадолго до посадки, напомнил «АиФ». В Федеральном управлении расследования авиационных происшествий ФРГ сообщили, что промежуточный доклад о причинах падения частного самолета в Германии будет готов в течение двух месяцев.

Как сообщили «Царьград», жертвами авиакатастрофы стали председатель совета директоров S7 Group Наталия Филева и ее отец, а также пилот авиакомпании «Глобус» Андрей Дикун.