Военный эксперт напомнил НАТО, кто в Черном море хозяин

Министры иностранных дел стран-членов НАТО на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля обсудят расширение военного присутствия блока в Черном море. Об этом сообщила постпред США при Североатлантическом альянсе Кей Бейли Хатчисон. Однако в России полагают, что от этого мало что изменится.

На брифинге в понедельник Хатчинсон заявила, что НАТО увеличит число своих кораблей в Черном море и будет активнее собирать разведданные в этом регионе, и все из-за «агрессии России против Украины».

«Согласно Конвенции Монтре, заключенной в 1936 году, корабли нечерноморских государств могут пребывать в Черном море не более 21 суток. А с Азовским морем, которое является внутренним морем двух стран, все ясно: без согласия России или Украины иностранные военные корабли заходить в него не могут. Не говоря уже о том, что оно мелководное и так далее», — напомнил в комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В связи с этим НАТО вряд ли сможет сделать большее, чем просто усилить свое присутствие в Черном море в рамках учений с участием причерноморских государств, как это сейчас происходит, уверен собеседник ФАН.

«Наверняка таких учений в Черном море будет много в этом году. С привлечением все большего количества кораблей НАТО, в том числе весьма далеких от Черного моря и Средиземноморья. Подтянут канадские судна. Не исключаю, что дойдет дело и до австралийских и новозеландских, хотя они не члены НАТО. Обстановка в регионе, конечно, непростая, но для моряков Черноморского флота и береговой охраны ФСБ России — это штатная ситуация, которая лишь помогает им совершенствовать свои навыки и умения», — заметил Василий Дандыкин.

Он выразил уверенность, что Турция не пойдет на пересмотр положений Конвенции Монтре под давлением США, потому что для нее суверенитет над проливами Босфор и Дарданеллы при переходе из Средиземного в Черное море — это принципиальный вопрос.

«У Турции вообще свои взгляды на нахождение в этих морях. Вашингтон здесь не может ничего диктовать. А потом вряд ли что-то серьезно изменится после заявления Хатчисон. На мой взгляд, все это делается, чтобы потрепать нервы нашим морякам. Но им не привыкать. Черноморский флот за последние годы усилил свою мощь, ему бояться нечего, а вот его опасаться надо всерьез. Этот непотопляемый авианосец, как говорили в советские времена, остается хозяином Черного моря», — заключил военный эксперт.

Также постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон на брифинге в понедельник напомнила о санкциях, которые уже были введены в отношении тех, кто был причастен к «захвату украинских моряков в Керченском проливе», и пообещала новые ограничения, если украинцев, задержанных 28 ноября 2018 года за незаконное пересечение российской границы, не отпустят.

Ранее сегодня глава Госдепартамента США Майкл Помпео анонсировал применение новой серии ограничительных мер против России Соединенными Штатами и их партнерами по НАТО, объяснив это, опять-таки, «некой агрессией РФ в отношении Украины». Однако в Совете Федерации заметили, что Вашингтону не нужны поводы, чтобы «душить Россию санкциями».