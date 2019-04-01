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Экономика

Новость о покупке Mitsubishi лицензии на Lada Vesta оказалась шуткой

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Новость о покупке Mitsubishi лицензии на Lada Vesta оказалась шуткой

Москва, 1 апреля. Отечественный автомобильный концерн «АвтоВАЗ» прокомментировал сообщения СМИ о том, что Mitsubishi приобрела у российской автокомпании лицензию на использование платформы Lada Vesta, чтобы создать новую модель.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей директор по связям с общественностью «АвтоВАЗа» Оксана Вершинина сообщила, что эта новость не соответствует действительности.

«Это шутка. С 1 апреля», — заявила она.

Ранее портал «Автоновости дня» сообщил, что японский концерн Mitsubishi приобрел у «АвтоВАЗа» лицензию на эксплуатацию платформы Lada Vesta для создания новой модели.

Издание также отмечало, что Mitsubishi смогла «заключить крайне выгодную сделку», потому что концерн получил не только лицензию, но и большое число автомобилей, в том числе спортивный седан Vesta Sport.

Автор: Сергей Петров
Источник: Федеральное агентство новостей
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