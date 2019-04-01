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Сильный пожар уничтожил кафе в ЕАО

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Сильный пожар уничтожил кафе в ЕАО

Биробиджан, 1 апреля. В поселке Волочаевка Еврейской автономной области (ЕАО) произошел сильный пожар в кафе, здание сгорело полностью, сообщили в областном ГУ МЧС России.

Пожар произошел в ночь на 1 апреля, очевидцы сообщили в оперативные службы. Прибывшие на место инцидента пожарные четыре часа боролись с огнем.

Пострадавших нет, здание не использовалось его владельцем около полугода. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за умышленного поджога. Правоохранительные органы проверяют и другие версии пожара, пишет Deita.ru.

Автор: Ирина Селезнева
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