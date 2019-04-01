Глава Минприроды назначил нового главу Росгеологии

Москва, 1 апреля. Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин назначил бывшего замглавы Минэкономразвития Сергея Горькова новым главой Росгеологии. В понедельник чиновник представил сотрудникам государственного холдинга их нового руководителя, сообщает пресс-служба министерства.

«Предприятие обладает лучшими компетенциями в стране. Государственная геология не должна зависеть от стоимости углеводородов на мировом рынке. Мы можем и должны двигаться в геологии поступательно, стабильно вверх», — отметил Кобылкин.

Глава Минприроды добавил, что перед Росгеологией стоят не только стратегические задачи по развитию, но и неисполненные ранее обязательства по государственным заказам.

При этом Кобылкин подчеркнул, что он не сомневается в компетенции Горькова, который уже продемонстрировал свои эффективные управленческие навыки, когда руководил Сбербанком и «Внешэкономбанком».

Отметим, что Горьков начал свою карьеру еще в девяностые годы, когда он занимал разные руководящие должности в банке «Менатеп». С 1997 по 2005 год он работал в компании ЮКОС и ее подразделениях, в 2008-2016 возглавлял совет директоров транспортной компании FESCO, а с 2008 по 2016 работал заместителем председателя правления Сбербанка.

С 2016 по 2018 годы Горьков руководил «Внешэкономбанком», а в 2018 году занял пост замминистра экономического развития.