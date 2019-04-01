Путин подтвердил Пашиняну готовность РФ помогать в решении карабахского конфликта

Москва, 1 апреля. Россия готова и далее оказывать содействие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

О беседе российского лидера с главой армянского правительства сообщила пресс-служба Кремля.

Пашинян сообщил Путину об итогах прошедшей 29 марта в Вене встречи с президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым по этой проблеме, а также поблагодарил Путина за весомую роль, которую играет Россия как посредник в переговорном процессе.

В ответ президент РФ заявил, что Россия готова в дальнейшем помогать искать развязки по ключевым аспектам урегулирования, в том числе по линии минской группы ОБСЕ.

На повестку были также вынесены вопросы развития двусторонних отношений России и Армении.