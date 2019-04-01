Москва, 1 апреля. Причиной крушения частного самолета Epic-LT с россиянами на борту при посадке в Германии могла стать особенность немецкого аэропорта, заявил бывший заместитель министра гражданской авиации пилот СССР Олег Смирнов.

Смирнов отметил, что очевидных фактов, которые бы указали на причину трагедии в аэропорту «Эгельсбах», нет. Он подчеркнул, что погода была отличной, а самолет — надежным.

«Правда, аэродром – не из лучших: к примеру, там нет системы автоматического захода на посадку», — констатировал он.

При этом Смирнов добавил, что эту воздушную гавань любят состоятельные люди, она им очень нравится. Эксперт назвал возможные причины крушения самолета в Германии.

Одной из них он считает техническое состояние самолета. Он пояснил, что у данного вида воздушных судов есть недостаток — один двигатель.

«Если он откажет, то сразу появятся проблемы», — пояснил специалист.

«А вторая причина может быть в действиях командира корабля по пилотированию на этом аэродроме, который не оснащен радиоэлектронным оборудованием. Все полностью лежит «на руках» командира, — приводит слова эксперта Национальная служба новостей. — Он не вписался в этот маршрут, который ему предложили, и на каком-то из этапов потерял скорость. На этом все».

Он добавил, что взрывов в аэропорту «Эгельсбах», наверняка, не было. Смирнов напомнил, что самолет следовал по маршруту Россия-Польша-Франция-Германия.

Напомним, трагедия произошла 31 марта. При столкновении с землей, самолет полностью сгорел. В трагедии погибли три россиянина, среди которых совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и ее отец. Ранее сообщалось, что никаких внештатных происшествий во время полета с самолетом Филевой не происходило, пишет Infox.