Зюганов и Рогозин обменялись остротами о «золоте партии» и «золоте Колчака»

Москва, 1 апреля. Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин обменялись остротами — политик пообещал найти «золото партии» и отдать корпорации, в ответ глава компании попросил его найти еще «золото Колчака».

Ранее Рогозин заявил, что погашение долгов «Центра Хруничева» ограничивает возможности Роскосмоса, в частности, по созданию перспективных ракетных двигателей. По его словам, метановый двигатель можно создать за два-три года, сообщили «Известия».

«Для этого (создания перспективных двигателей) нужны средства, которых пока… нет, они все вложены в программу финансового оздоровления Центра Хруничева», — отметил глава Роскосмоса.

Зюганов, комментируя слова главы Роскосмоса, пообещал найти «золото партии» и помочь корпорации.

«Мы скоро найдем золото партии и вам поможем в первую очередь», — сказал лидер КПРФ в ходе посещения «Центра Хруничева».

Рогозин, отвечая на слова Зюганова, попросил политика найти еще золото адмирала Александра Колчака.

«Геннадий Андреевич, еще бы золото Колчака, пожалуйста», — сказал гендиректор госкорпорации.

Ранее российские эксперты напомнили Токио о золоте Колчака, которое, как сообщают СМИ, было обнаружено в Японии.