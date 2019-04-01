Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ

Москва, 1 апреля. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для «воров в законе». Соответствующий указ опубликован в понедельник на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Уголовный кодекс дополняется статьей «занятие высшего положения в преступной иерархии», которая предусматривает также наказание за это преступление в виде ареста сроком от 8 до 15 лет с возможными штрафными санкциями до 5 млн рублей.

Этот закон полностью исключает возможность условного осуждения.

Помимо этого, из части первой статьи 210 УК России выделена в отдельную часть норма, предусматривающая наказание за формирование преступной группировки с целью совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений или руководство подобным сообществом, пишет «ФедералПресс».

Сюда же предлагается отнести норму о регулировании действий организованных групп, создании прочных связей между ними, подготовке планов и создании возможных условий для совершения преступлений организованными группами, разделе сфер преступного влияния и нелегальной прибыли между этими группами, следует из текста указа.

Инициатором ужесточения наказания для «воров в законе» выступил сам российский лидер. Государственная дума приняла закон 14 марта, Совет Федерации ратифицировал предложение 27 марта.