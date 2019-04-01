«Газпром» презентовал собственный индекс цен на газ

Москва, 1 апреля. Российская компания «Газпром» презентовала собственный индекс цен на газ ESP Gaz European Index (ESPGazEX), сообщает дочернее предприятие газового гиганта — «Газпром экспорт».

Данный индекс создавался с учетом данных продаж Электронной торговой платформы. Он представляет собой средневзвешенную цену на газ, сформированную на основе анализа всех сделок, осуществляемых на ЭТП.

«Мы очень рады, что наша Электронная торговая платформа не только показывает хорошие результаты работы, но и планомерно развивается, вводит новые инструменты для торговли газом. Создание собственного индекса — важный шаг в развитии нашей платформы», — отметила глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Напомним, что Электронная торговая платформа компании «Газпром экспорт» предназначена для продажи газа европейским потребителям. Речь идет о дополнительных поставках, которые идут сверх действующих контрактов. Платформа заработала с сентября 2018 года. С тех пор на ЭТП было реализовано свыше 3,5 млрд кубометров газа.